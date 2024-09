Options du sujet Imprimer le sujet

Crazy-13 Train vs Tank 2

Je poste trop





https://www.tiktok.com/@abcnews/video/7413864083474091295



Un train de marchandises est entré en collision avec un semi-remorque transportant un véhicule militaire américain à Goose Creek, en Caroline du Sud, jeudi après-midi.

Contribution le : Aujourd'hui 19:56:05

alfosynchro Re: Train vs Tank 0

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14069 Karma: 6722 Tank y a pas de victimes...

Contribution le : Aujourd'hui 20:49:40