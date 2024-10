Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Inondation à cause d'un ouragan 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38088 Karma: 18721



https://twitter.com/WallStreetSilv/status/1575666161525497856

Contribution le : Aujourd'hui 13:02:32

babcool Re: Inondation à cause d'un ouragan 0 #2

Je m'installe Inscrit: 31/05/2018 05:26 Post(s): 109 Karma: 156 Comment passer d'une maison en bord de mer à une maison en centre ville !



Ça doit être surprenant de la retrouver (enfin pour ce que tu en retrouves) a une (ou plusieurs) centaines de mètres de là ou elle est d'habitude... Après j'imagine qu'il devait pas en rester grand chose (mais bon les murs ont l'air de tenir un peu malgré les premiers déplacements ! )

Contribution le : Aujourd'hui 13:31:18