365wanda Un homme sauve son chiot des mâchoires d'un alligator #1

J'aime glander ici Inscrit: 04/01/2006 18:09 Post(s): 6884 Karma: 4434 En 2020 en Floride un homme de 74 ans a vu un alligator attraper son chiot de trois mois. Il a sauté à l'eau pour le sauver.

Le chiot s'en est tiré avec une blessure et son propriétaire a dû se faire soigner aussi, l'alligator lui ayant chopé la main après avoir dû lâcher le chiot.

L'alligator est vivant lui aussi.





Florida man rescues puppy from alligator

Contribution le : Hier 22:59:03