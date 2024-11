Sum'One dans la playlist de l'hiver avec Let It Snow

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 29





Pour regarder la neige qui tombe, on vous propose Let It Snow du producteur danois JustMike le musicien des Dafuniks et Otis Stacks (les connaisseurs apprécieront). Le titre est électro, assez planant et très entêtant, à retrouver sur le EP Hello Vera....





Contribution le : Aujourd'hui 12:38:29