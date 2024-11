Bain de fourmis.

Options du sujet Imprimer le sujet

Non, l'oiseau n'est pas en train de mourir, il prend juste un bain! Il laisse les fourmis grimper sur lui afin de le débarrasser des parasites et entretenir son plumage notamment grâce à l'acide formique. (Plus d'infos ici)

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38226 Karma: 18961 Bien serrer les fesses ! Bien serrer les fesses ! Bien ser..

