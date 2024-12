Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Un homme percute volontairement un concessionnaire automobile. 1 #1

Je suis accro Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 1079 Karma: 1441

Selon le sergent Greg Moffitt, cet homme avait acheté une voiture chez Tim Dahle Mazda ce matin-là. Mais après avoir découvert quelques problèmes mécaniques, il a essayé de la restituer. Le concessionnaire aurait vendu le véhicule « tel quel » et aurait refusé de reprendre la voiture. L'homme a alors dit que s’ils ne lui rendaient pas son argent, il repasserait par la porte d’entrée.

Donc, peu après 16 heures, c'est exactement ce qu'il a fait.



Personne n’a été blessé. Le malfaiteur a été arrêté et incarcéré.



https://www.reddit.com/r/Subaru_Outback/comments/1haqqqs/man_crashes_car_into_dealership_showroom_due_to/



