Le_Relou Le Grand Jeu de la Nouvelle Page [saison 2025] 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 9987 Karma: 5404 Baba-Yaga



But du jeu : Lorsque, par hasard vous créez une nouvelle page dans un sujet existant (autrement appelé topic), vous pouvez vous manifester ici.



Règlement :



#1 - Afin qu'une Nouvelle-Page soit validée, le Nouveau-Pageur doit accompagner sa revendication de l'url du post ayant créé une nouvelle page. (©Jeu des DJPs)



#2 - Les points sont attribués aux membres qui se manifestent d'eux-même. Aucun membre ne peut prétendre inscrire un Nouveau-Pageur sans son consentement. (©Jeu des DJPs)



#3 - Le Nouveau-Pageur doit revendiquer sa Nouvelle-Page dans les 24 heures qui suivent la création de la nouvelle page. (©Jeu des DJPs)



#4 - Le classement est actualisé au fil des posts par les Nouveaux-Pageurs eux-mêmes. Une fois que vous revendiquez une Nouvelle-Page, vous postez le classement actualisé à la suite de votre message. (©Jeu des DJPs)



#5 - Les nouvelles pages créées dans la section « Topics au goût de Flood » du forum, et sur ce même topic ne peuvent pas être revendiquées (revendiception).



Pour commencer l'année :





https://www.koreus.com/modules/newbb/topic247711-20.html#forumpost3052227



https://www.koreus.com/modules/newbb/topic247711-20.html#forumpost3052227

Le_Relou : 1

Contribution le : Aujourd'hui 16:29:06



