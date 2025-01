Les Grands-Parents en Tournée ! / Tuto cheveux givrés / Festival des plumes en altitude

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2316 Karma: 3377

Les Grands-Parents en Tournée !

Un couple d'agés font du playback sur In The Air Tonigh de Phil Collins









Tuto cheveux givrés

Comment transformer votre chevelure en stalactites avec ces conseils glaciaux









Festival des plumes en altitude

Un nuage d'oiseaux se forme sur le ciel et ressemble à un ballet. Il s'agit d'une murmuration d'étourneaux.





Contribution le : Aujourd'hui 16:01:23