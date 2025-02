Trailer Forteresse (stratégie 1c1 indé fr)

Je m'installe Inscrit: 06/06/2006 15:36 Post(s): 247 Karma: 128



Trailer Forteresse



Coucou à tous,



Avec des potes, on a fait un jeu vidéo, et on a essayé de résumer une partie en un "trailer musical".

Vous prenez un jeu d'échec... Le poker... Une touche d'humour...

Et vous obtenez Forteresse, un petit jeu de stratégie en 1c1 en tours simultanés (parties d'environ 10 mn).



Je ferais bien une soirée spécial koreus dessus... Envisageable en live sur Twitch ?



Contribution le : Aujourd'hui 21:58:01