Petite recette de beignets

Bonjour à tous ! Encore une idée de cuisine créative pour les gourmands:p . C'est une recette facile et rapide comme on aime et délicieuse.



Ingrédients :



– 250 g de farine

– 250 g de yaourt nature sans sucre

– 2 gros œufs

– 2 CàS de sucre en poudre

- 1 Cac de vanille liquide

– 1 demi sachet de levure chimique

– 40 g de sucre en poudre pour l’enrobage



Dans un saladier, fouettez les œufs avec le sucre, la vanille liquide et le yaourt nature. Ajoutez la farine et la levure. Remuez la pâte jusqu’à ce qu’elle soit lisse. Mettez une bonne quantité d'huile de tournesol dans une casserole et attendez qu'elle soit bien chaude. Mettez la pâte cans une poche a douille si vous en avez et faites des boules dans l'huile ou servez vous de 2 cuillères à soupe ou d'un distributeur de beignets. Laisser dorer de tous les côtés et mettez les dans une assiette recouverte de papier absorbant. Saupoudrez les beignets de sucre et bon ap

