Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Test : Explosion d'une mine sous-marine au passage de la frégate Courbet 1 #1

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 10466 Karma: 5538 Explosion d'une mine sous-marine au passage de la frégate Courbet, de la Marine nationale, le 25 février 2025 au large de Toulon. Un essai de choc destiné à vérifier la résistance de la coque du bâtiment et de ses systèmes.





Essai de choc sur la frégate Courbet (25/02/25)

Contribution le : Aujourd'hui 18:21:24