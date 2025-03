Options du sujet Imprimer le sujet

La fluidité est de plus en plus fluide

Contribution le : Aujourd'hui 07:45:03

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38598 Karma: 19293 Ils l'ont entrainé en le faisant observer des mouvements d'humains. ça va aller beaucoup plus vite maintenant.

Contribution le : Aujourd'hui 08:07:07