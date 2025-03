Options du sujet Imprimer le sujet

Maxcdr Deux Alpha Jet de la Patrouille de France entrent en collision

Inscrit: 02/08/2009



Deux Alpha Jet de la Patrouille de France se sont percutés mardi 25 mars lors d’une répétition dans l’est de la France, a annoncé le ministre des Armées sur X. Les deux pilotes et un passager ont réussi à s’éjecter. Ils ont été retrouvés conscients, a précisé l’Armée de l’Air.



Aujourd'hui 17:43:23