Deux jumelles parlent à l'unisson.

Twin sisters Bridgette and Paula Powers recount mayhem on Steve Irwin Way, Sunshine Coast | 7NEWS

Australie :

Deux sœurs jumelles australiennes à l'unisson ou presque sont interviewées (et racontent comment leur mère et un passant se sont précipités pour aider lors d'un accident impliquant un SUV qui se révèle être volé et le voleur encore au volant qui en sort armé et menaçant).

Aujourd'hui 00:18:54