Je suis accro Inscrit: 29/10/2013 16:25 Post(s): 1728 Karma: 5014 Dimash Qudaibergen est un chanteur kazakh avec une tessiture impressionnante (6 ou 7 octaves selon les sources).

C'est pas récent mais osef.





Dimash - Грешная страсть (Sinful passion) | A'Studio

