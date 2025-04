[Topic Unique] Dimash Qudaibergen

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15329 Karma: 7238





De sept octaves .



Il faut dire qu'il est né de parents chanteurs et musiciens et qu'il a débuté son apprentissage à 5 ans avec déjà pas mal de musique dans l'oreille.

Sa page Wikipédia n'est pas très riche, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rechercher d'autres infos...



Dans la première vidéo que j'ai vue de lui, il interprète une chanson bien connue dans le monde francophone : "S.O.S. d'un terrien en détresse" :





Dimash Kudaibergen - SOS d'un terrien en détresse



Pour ceux qui aiment les vidéos de réactions et comprennent bien l'anglais, j'ai découvert Dimash au travers de



Contribution le : Aujourd'hui 16:06:53