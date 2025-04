Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Enfin un prof qui se fait respecter 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 75746 Karma: 37406





https://www.reddit.com/comments/1k74fiq Enfin un prof qui se fait respecter

Contribution le : Aujourd'hui 10:14:15

FMJ65 Re: Enfin un prof qui se fait respecter 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 16475 Karma: 5559 Si c'est joué, celui qui se prend le coup de pied plein bide est un sacrément bon acteur !!!

Contribution le : Aujourd'hui 11:27:12