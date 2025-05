Sauvetage d'un drone

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 11093 Karma: 5714

Plusieurs fois en plus c'est un DJP (en article ) enfin déja sauvé il y a plusieurs années :Dimanche 3 juin 2018, Dave Svorking faisait voler son drone au-dessus d'un lac à Londres, en Angleterre, lorsqu'il a perdu la connexion avec l'aéronef. Aussitôt, le drone a commencé à chuter et Dave s'est jeté à l'eau et a dû nager assez rapidement pour rattraper son appareil de justesse avant qu'il ne touche la surface du lac.

