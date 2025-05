AM/FM autoradio Citroën C4

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 1772 Karma: 818





Bonjour, je suis coincé sur radio AM, comme vous pouvez le voir j'ai plus d'écran.

La première fois j'avais réussi à m'en dépatouille, mais la je bloque.

Si quelqu'un a ce modèle, merci de me donner la procédure ou le site qui m'aidera (mais je suis fidèle à KOREUS.COM)

PS: j'ai le manuel de la voiture mais pas ce modèle d'autoradio...

PS2: J'ai peut être pas posté dans la bonne section du site.

Contribution le : Aujourd'hui 16:22:36