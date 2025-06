Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180 nourrissage d'une seiche 1 #1

Dalmatiens Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 101 Karma: 194

nourrissage d'une seiche. Les seiches se pêchent aussi à la turlutte (avec une crevette qui gigote).

Et comme disait Gilles Détroit dans un sketch sur les recettes de cuisine, "il faut mouiller la seiche".



https://www.youtube.com/shorts/kOyTe8c8efg?feature=share nourrissage d'une seiche. Les seiches se pêchent aussi à la turlutte (avec une crevette qui gigote).Et comme disait Gilles Détroit dans un sketch sur les recettes de cuisine, "il faut mouiller la seiche".

Contribution le : Aujourd'hui 23:34:38

alfosynchro Re: nourrissage d'une seiche 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15801 Karma: 7334 Ça se mange ça ?

Contribution le : Aujourd'hui 23:49:37

FMJ65 Re: nourrissage d'une seiche 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 16544 Karma: 5594 T'as beaux yeux tu sais !

Contribution le : Aujourd'hui 23:57:32