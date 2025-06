Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Présentation de l entreprise française "cinebebe" 4 #1

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 6160 Karma: 9326

Ces Françaises fabriquent des faux bébés hyperréalistes.

Contribution le : Aujourd'hui 17:37:02

Wiliwilliam Re: Présentation de l entreprise française "cinebebe" 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38913 Karma: 19562 35h à enfoncer des cheveux, ça doit rendre fou!

Très réalistes les bidules !



En tout cas c'est 3 fois plus rapide à faire que d'en pondre un vrai. Un métier de passion35h à enfoncer des cheveux, ça doit rendre fou!Très réalistes les bidules !En tout cas c'est 3 fois plus rapide à faire que d'en pondre un vrai.

Contribution le : Aujourd'hui 17:41:01

alfosynchro Re: Présentation de l entreprise française "cinebebe" 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 15887 Karma: 7352

Que serait la créativité sans la loi ! Chapeau !Que serait la créativité sans la loi !

Contribution le : Aujourd'hui 18:27:52