Options du sujet Imprimer le sujet

Baba-Yaga Inondation à Paris, la police a de l'humour 1 #1

Je poste trop Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 18028 Karma: 12856 Après les orages de la veille, à Paris, une patrouille de police diffuse la BO de Titanic, en roulant dans une rue inondée.





Orages à Paris : des policiers diffusent la musique de Titanic dans les rues inondées

Contribution le : Aujourd'hui 13:21:43