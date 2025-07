Options du sujet Imprimer le sujet

FMJ65 Everest l'intégrale de l'arête Nord filmée en plan séquence par une drone 1 #1

Il y a un an, nous avions eu droit à une somptueuse vidéo aérienne de la voie normale népalaise par le col sud . Ce coup-ci une autre équipe a récidivé avec la voie tibétaine par l'arête Nord et ses 3 fameux ressauts, du camp de base avancé à 6500m jusqu'au sommet. Et là aussi les images sont absolument sublimes ! J'espère que vous avez la 4K à la maison !!!!

Contribution le : Aujourd'hui 00:03:51