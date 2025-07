Index des forums Koreus.com A propos du site PUBS Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

jfk87

Post(s): 1



Je suis votre site depuis maintenant plus de 20 ans.

Je n’ai jamais utilisé de bloqueur de publicité, car je considère normal que chacun puisse vivre de son métier ou de sa passion.



Mais je viens de regarder Koreusity 574…

Une pub au début (ce qui est tout à fait normal), puis trois coupures publicitaires en plein milieu de la vidéo, et enfin une pub à la fin.



Je n’ai rien contre la publicité — je suis moi-même graphiste —

mais là, ça devient vraiment excessif.



Le vrai problème, c’est que les utilisateurs fidèles comme moi, qui laissent volontairement les pubs pour soutenir le site, finissent par être découragés.

Ça donne juste envie d’installer un bloqueur, ce qui va à l'encontre de mon intention initiale.



Encore une fois, je ne suis pas opposé à la pub, mais un peu de modération serait bienvenue, s’il vous plaît.

Et je ne parle même pas des encarts publicitaires autour de la vidéo, qui sont également très nombreux… voire trop.



Contribution le : Aujourd'hui 14:11:48

alfosynchro Re: PUBS

Bonjour,



Perso, je les supporte mieux sur koreus que sur YouTube où ce n'est plus de la pub, mais de l'intoxication publicitaire à n'importe quel moment du contenu.

Contribution le : Aujourd'hui 14:56:13



