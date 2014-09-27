|FMJ65
Fabrication d'une "petite" chaînette de cargo ?
#1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014
Faut être un peu équipé .... Et éviter de se prendre un maillon sur le pied !
J'aimerais bien connaître le prix de cette petite chaîne .....
|Gog077
#2
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015
Quand on voit le prix d'un simple tube d'acier de nos jours en magasin de bricolage, c'est clair que ça doit coûter bonbon !
Bon on n'est sûrement pas du tout sur les mêmes prix au poids que les magasins qui se rincent par ici, mais tout de même.
Quand je vois ça, je trouve ça fascinant les quantité d'acier qu'on arrive à extraire sur terre. Quand on voit ça, les gratte-ciels, toutes les bagnoles du monde, les paquebots et tout autres énormes bateaux.. C'est juste vertigineux. La vie sur terre serait bien différente sans cette abondance.
