|Le_Relou
|
Golf : Merci la mouche
|
2 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 11811
Karma: 5936
|
Contribution le : Aujourd'hui 20:43:34
|Signaler
|Wiliwilliam
|
1 #2
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39181
Karma: 19766
|
Mais on est sûr ?
ça ne peut pas être une coïncidence et juste le vent qui a poussé la balle ?
Contribution le : Aujourd'hui 20:51:36
|Signaler
|Crazy-13
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 84533
Karma: 9124
|
il n'y a pas un temps limite, après que la balle semble s'être stabilisé pour considéré que le coup à été joué et compté.
Sinon on peut attendre que le vent fasse le boulot, ou même la nature, pour voir un jour la balle finir dans le trou après qu'on l'ai tapé une fois, et dans ce cas là, on est tous capable de faire des trous en un.
Contribution le : Aujourd'hui 20:55:41
|Signaler
|Gog077
|
0 #4
|
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2173
Karma: 1263
|
@Crazy-13 si la balle avait été ne serait-ce qu'à 2cm t'aurais pu attendre des jours qu'elle serait encore là (à supposer que personne ne la ramasse :-D). Mais la règle au golf de toute façon, c'est que si ta balle bouge à cause du vent ou juste parce qu'elle était instable, alors tu la joue de sa nouvelle position. Par chance pour lui, la nouvelle position était le trou. Par contre si on peut prouver que la mouche l'a aidé, il y a ptet moyen d'annuler le coup, parce que ça revient à un tiers qui toucherait la balle ^^ C'est peut-être un nano-drone, qui sait ?
Contribution le : Aujourd'hui 21:34:39
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #5
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16337
Karma: 7471
|
Excellent !
Contribution le : Aujourd'hui 21:53:30
|Signaler