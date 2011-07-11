Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Le_Relou
Saut entre deux camion en marche au dessu d'un portique d'autoroute
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 11860
Karma: 5964




Contribution le : Aujourd'hui 12:36:34
Signaler

rompich
Re: Saut entre deux camion en marche au dessu d'un portique d'autoroute
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 11/07/2011 17:36
Post(s): 1883
Karma: 525
Avis perso :
Je boycotte cette marque et j'essaie de ne pas ajouter de vues à leurs vidéos.

Faire le clown au péril inutile de vies, non.

https://www.franceinfo.fr/sports/sports-d-hiver/ski-alpin/savoie-la-jeune-skieuse-margot-simond-victime-d-un-accident-mortel-lors-d-un-entrainement-a-val-d-isere_7209021.html

Contribution le : Aujourd'hui 13:02:49
Signaler

Le_Relou
Re: Saut entre deux camion en marche au dessu d'un portique d'autoroute
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 11860
Karma: 5964
@rompich il n'y a pas beaucoup de marques qui sponsorisent ce genre de prestation .
Mais il faut avouer que oui malheureusement ce genre de prestation comporte le risque d'accident grave voir mortel. c'est peut être aussi pour ça que les marques sont frileuses de financer ce type de délire.

Contribution le : Aujourd'hui 13:11:58
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.