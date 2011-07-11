Saut entre deux camion en marche au dessu d'un portique d'autoroute
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Contribution le : Aujourd'hui 12:36:34
|rompich
Inscrit: 11/07/2011 17:36
Avis perso :
Je boycotte cette marque et j'essaie de ne pas ajouter de vues à leurs vidéos.
Faire le clown au péril inutile de vies, non.
https://www.franceinfo.fr/sports/sports-d-hiver/ski-alpin/savoie-la-jeune-skieuse-margot-simond-victime-d-un-accident-mortel-lors-d-un-entrainement-a-val-d-isere_7209021.html
Contribution le : Aujourd'hui 13:02:49
|Le_Relou
Inscrit: 14/04/2021 01:34
@rompich il n'y a pas beaucoup de marques qui sponsorisent ce genre de prestation .
Mais il faut avouer que oui malheureusement ce genre de prestation comporte le risque d'accident grave voir mortel. c'est peut être aussi pour ça que les marques sont frileuses de financer ce type de délire.
Contribution le : Aujourd'hui 13:11:58
