Crazy-13
Nouvelle cascade sponso par Red Bull
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Je trouve ça quand même assez fou qu'ils aient le droit de réaliser ce genre de projet, alors qu'il y a quand même un gros risque pour celui qui réalise la cascade (avancez à 4:00 pour voir directement le saut final):

Du jamais vu! Backflip en moto entre deux camions en mouvement

World First! Motorbike Flip Between Two Moving Trucks

Contribution le : Aujourd'hui 15:36:39
MYRRZINN
Re: Nouvelle cascade sponso par Red Bull
Inscrit: 09/01/2019 12:36
A la dernière séquence, c'était moins une pour la réception.

Contribution le : Aujourd'hui 16:15:18
