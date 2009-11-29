Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Le_Relou
Course poursuite : mais c'était sur !
 4  #1
Je poste trop
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Post(s): 11879
Karma: 5972



course poursuite voiture train

autre lien
https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aXPdEV9_460sv.mp4


Contribution le : Aujourd'hui 14:54:08
Signaler

Yabbux
Re: Course poursuite : mais c'était sur !
 0  #2
Je m'installe
Inscrit: 29/11/2009 12:17
Post(s): 395
Karma: 266
Les deux personnes à bord s'en sont sortis.
Quelques photos du véhicules ici après la collision
https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/srazka-prejezd-sternberk-nehoda-ujizdeni-policii-honicka.html

Contribution le : Aujourd'hui 15:20:58
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.