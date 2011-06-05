|domi13180
Smartphone au volant
#1
domi13180
https://www.reddit.com/comments/1n4f14y
En haut à droite, quand c'est noir c'est qu'elle ne regarde pas la route.
Aujourd'hui 18:41:36
blahmeuh
#2
blahmeuh
En cas d'accident, on gueule avant le choc, pas après.
Est-ce un aveu [très] sonore de culpabilité ?
Aujourd'hui 18:52:16
Wiliwilliam
#3
Wiliwilliam
Alors elle lâche complètement le volant .. Soit sa voiture a un pilote automatique pour garder la voiture sur la route et là il a merdé.
Soit elle est complètement inconsciente et elle a de la chance d'être simplement tombée dans le fossé plutôt que de se prendre un gros camion en pleine face.
D'après les commentaires reddit, son badge indique qu'elle est infirmière et je pense qu'elle gueule parce que c'est sa voiture de fonction.
J'imagine même pas le fait de perdre des proches parce qu'un conducteur de ce genre les a percuté. Je pense que je vire psycho...
Aujourd'hui 18:56:44
domi13180
#4
domi13180
Dans le lien, quelqu'un signale que son macaron sur la poitrine est un badge d'infirmière.
Aujourd'hui 19:04:32
alfosynchro
#5
alfosynchro
Je suis partagé entre empathie et satisfaction. J'espère que ça lui servira définitivement de leçon !
Je ne devrais plus faire de différence, mais j'avoue que je reste effaré de voir le nombre de femmes qui roulent vite et occupées par leur téléphone !
Devant chez moi, c'est une départementale qui passe, c'est limité à 80 et ça passe souvent à plus de 100... ce qui me fait flipper quand je veux sortir avec la voiture.
Aujourd'hui 19:10:31
