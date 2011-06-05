Smartphone au volant



La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 39244 Karma: 19812

Alors elle lâche complètement le volant .. Soit sa voiture a un pilote automatique pour garder la voiture sur la route et là il a merdé.

Soit elle est complètement inconsciente et elle a de la chance d'être simplement tombée dans le fossé plutôt que de se prendre un gros camion en pleine face.

D'après les commentaires reddit, son badge indique qu'elle est infirmière et je pense qu'elle gueule parce que c'est sa voiture de fonction.



J'imagine même pas le fait de perdre des proches parce qu'un conducteur de ce genre les a percuté. Je pense que je vire psycho...

Contribution le : Aujourd'hui 18:56:44