Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



domi13180
Smartphone au volant
 4  #1
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 280
Karma: 551

https://www.reddit.com/comments/1n4f14y
En haut à droite, quand c'est noir c'est qu'elle ne regarde pas la route.

Contribution le : Aujourd'hui 18:41:36
Signaler

blahmeuh
Re: Smartphone au volant
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 624
Karma: 310
En cas d'accident, on gueule avant le choc, pas après.
Est-ce un aveu [très] sonore de culpabilité ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:52:16
Signaler

Wiliwilliam
Re: Smartphone au volant
 1  #3
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39244
Karma: 19812
Alors elle lâche complètement le volant .. Soit sa voiture a un pilote automatique pour garder la voiture sur la route et là il a merdé.
Soit elle est complètement inconsciente et elle a de la chance d'être simplement tombée dans le fossé plutôt que de se prendre un gros camion en pleine face.
D'après les commentaires reddit, son badge indique qu'elle est infirmière et je pense qu'elle gueule parce que c'est sa voiture de fonction.

J'imagine même pas le fait de perdre des proches parce qu'un conducteur de ce genre les a percuté. Je pense que je vire psycho...

Contribution le : Aujourd'hui 18:56:44
Signaler

domi13180
Re: Smartphone au volant
 0  #4
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 280
Karma: 551
Dans le lien, quelqu'un signale que son macaron sur la poitrine est un badge d'infirmière.

Contribution le : Aujourd'hui 19:04:32
Signaler

alfosynchro
Re: Smartphone au volant
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16462
Karma: 7505
Je suis partagé entre empathie et satisfaction. J'espère que ça lui servira définitivement de leçon !

Je ne devrais plus faire de différence, mais j'avoue que je reste effaré de voir le nombre de femmes qui roulent vite et occupées par leur téléphone !
Devant chez moi, c'est une départementale qui passe, c'est limité à 80 et ça passe souvent à plus de 100... ce qui me fait flipper quand je veux sortir avec la voiture.

Contribution le : Aujourd'hui 19:10:31
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.