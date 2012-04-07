C'est quoi ce Truc ? (Volume II)



Les règles:

- le Maître du Jeu (MJ) propose une ou plusieurs image concernant un objet méconnu.

- les joueurs lancent des propositions à tour de rôle.

- le MJ récapitule les réponses pour avoir une meilleure visibilité du Truc.

- celui qui trouve devient le MJ et relance avec un nouvel objet.



Si tu connais : laisse la chance aux autres (sauf si ça traîne).

Pas de recherche inversée, évidemment.



C'est quoi ce Truc ? (il me faut l'usage de cet outil)

