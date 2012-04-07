Videos streaming images jeux et buzz
Wiliwilliam
C'est quoi ce Truc ? (Volume II)
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39283
Karma: 19838
Les règles:
- le Maître du Jeu (MJ) propose une ou plusieurs image concernant un objet méconnu.
- les joueurs lancent des propositions à tour de rôle.
- le MJ récapitule les réponses pour avoir une meilleure visibilité du Truc.
- celui qui trouve devient le MJ et relance avec un nouvel objet.

Si tu connais : laisse la chance aux autres (sauf si ça traîne).
Pas de recherche inversée, évidemment.

Volumes précédents:
Volume I

Dernière participation:

C'est quoi ce Truc ? (il me faut l'usage de cet outil)

Contribution le : Aujourd'hui 14:17:14
