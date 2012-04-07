|Wiliwilliam
C'est quoi ce Truc ? (Volume II)
1 #1
La loi c'est moi
Les règles:
- le Maître du Jeu (MJ) propose une ou plusieurs image concernant un objet méconnu.
- les joueurs lancent des propositions à tour de rôle.
- le MJ récapitule les réponses pour avoir une meilleure visibilité du Truc.
- celui qui trouve devient le MJ et relance avec un nouvel objet.
Si tu connais : laisse la chance aux autres (sauf si ça traîne).
Pas de recherche inversée, évidemment.
Volumes précédents:
Volume I
Dernière participation:
C'est quoi ce Truc ? (il me faut l'usage de cet outil)
Contribution le : Aujourd'hui 14:17:14
