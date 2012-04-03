Les planètes saines



L'espèce humaine est présente dans l'univers de matière depuis toujours et pour toujours. Personne ne l'a créé. Elle se renouvelle sans cesse. Elle est éternelle.







Le Terrien (fratrie humaine habitant la planète Terre) a été créé de toutes pièces par des fratries humaines extraterrestres dans la phase adulte de leur existence. Seules capables de voyager dans l'espace intersidéral, elles sont soucieuses de faire naître de nouvelles fratries humaines sur de nouvelles planètes habitables pour éterniser l'indispensable espèce humaine. Le Terrien est issu de leur intervention intelligente. Depuis, il a installé une biodiversité à échelle humaine, idéale pour l'univers de matière. Quand il mourra, elle disparaîtra avec lui.







L'univers de matière est composé d'une structure de matière incorruptible : les planètes, les étoiles, les galaxies, le vide entre la matière et d'une vie : les biodiversités à taille humaine installées sur les planètes habitables. Celles-ci peuvent se corrompre et évoluer vers un développement anarchique qui paralyse l'harmonie des écosystèmes. En vivant en symbiose avec l'univers de métamatière, il lui garantit un environnement sain en lui apportant son intelligence par l'intermédiaire de l'espèce humaine.







Pour l'univers de matière, les planètes conformes sont celles habitées par des humains, en contact permanent avec le Métamatériel et par les biodiversités issues de leur domination. Néanmoins les fratries humaines peuvent dévier en coupant unilatéralement la communication avec l'instance émettrice d'intelligence. Dès lors, leur intelligence se met au service de leurs instincts. Surtout dans leur phase adolescente. Le mal est bénin pour l'univers de matière. La planète reste une cellule conforme parce qu'habitée par des humains. Le syndrome est facilement corrigeable par un rappel à l'ordre métamatériel, sans pour autant éradiquer la fratrie humaine.





Les animaux et les végétaux terrestres sont endémiques à la Terre. Ce sont des telluriens. Les terriens ne sont pas endémiques à la Terre. Une infinité de fratries humaines comme le Terrien sur une infinité de planètes habitables comme la Terre constituent avec lui : l'Humanité.

