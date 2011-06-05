|Kilroy1
Arnaque bancaire
2 #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011
Si vous voulez essayez d'appeler, il ne manque que le dernier chiffre mais je suis prêt à parier que le numéro n'existe plus !
|alfosynchro
0 #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011
Post(s): 17021
Karma: 7651
J'ai déjà été contacté comme ça, et j'ai failli me faire avoir. Mais dans le doute j'ai fait opposition tout de suite et bloqué ma carte moi-même.
Plus tard, j'ai été rappelé par quelqu'un, soit disant de ma banque, qui me disait que j'avais bien fait de faire opposition... Je vous passe les détails, mais je suis allé jusqu'à demander à ma conseillère si ça ne venait pas de la banque elle-même, car je trouvais bizarre qu'on m'appelle en sachant justement que j'avais fait opposition peu de temps avant. Elle m'a répondu que non, mais comprenait bien le malaise et ne la menait pas large...
|Wiliwilliam
1 #3
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012
Post(s): 39509
Karma: 20050
Pouarf! Les efforts déployés pour réduire la méfiance des gens...
Toujours bien de partager ce genre de vidéo.
Et franchement si vous avez des doutes sur des appels de banques et autres du genre. Vous raccrochez et vous appelez vous-même le service dédié.
