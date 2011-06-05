Arnaque bancaire



Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 17021 Karma: 7651

J'ai déjà été contacté comme ça, et j'ai failli me faire avoir. Mais dans le doute j'ai fait opposition tout de suite et bloqué ma carte moi-même.



Plus tard, j'ai été rappelé par quelqu'un, soit disant de ma banque, qui me disait que j'avais bien fait de faire opposition... Je vous passe les détails, mais je suis allé jusqu'à demander à ma conseillère si ça ne venait pas de la banque elle-même, car je trouvais bizarre qu'on m'appelle en sachant justement que j'avais fait opposition peu de temps avant. Elle m'a répondu que non, mais comprenait bien le malaise et ne la menait pas large...

Contribution le : Aujourd'hui 10:25:11