Mieux sélectionner ses victimes



Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 85626 Karma: 9490









Mais la vidéo serait une mise en scène. Ça me fait penser à une vidéo similaire, dans laquelle c'était une femme asiatique qui se faisait agresser à aussi par deux hommes dont un en moto, sauf qu'elle, elle leur avait fait des prise de catch à a Zangief :Mais la vidéo serait une mise en scène.

Contribution le : Aujourd'hui 18:42:49