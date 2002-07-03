|FMJ65
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Mieux sélectionner ses victimes
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5 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Parce que quand tu as le malheur de tomber sur une furie, tu peux passer un sale 1/4 d'heure !!!!
https://www.reddit.com/comments/1s41f89
Contribution le : Aujourd'hui 13:01:32
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Fallait pas faire pipi dans ses Chocapics au petit déjeuner.
Contribution le : Aujourd'hui 13:19:20
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|Krobot
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0 #3
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est en article : Une victime d'un vol à l'arraché ne se laisse pas faire
Contribution le : Aujourd'hui 16:20:44
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|alfosynchro
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Chapeau madame Neurisse !
Contribution le : Aujourd'hui 17:35:12
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|Crazy-13
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Ça me fait penser à une vidéo similaire, dans laquelle c'était une femme asiatique qui se faisait agresser à aussi par deux hommes dont un en moto, sauf qu'elle, elle leur avait fait des prise de catch à a Zangief :
Mais la vidéo serait une mise en scène.
Contribution le : Aujourd'hui 18:42:49
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