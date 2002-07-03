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FMJ65
Mieux sélectionner ses victimes
 5  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17242
Karma: 6530
Parce que quand tu as le malheur de tomber sur une furie, tu peux passer un sale 1/4 d'heure !!!!


https://www.reddit.com/comments/1s41f89

Contribution le : Aujourd'hui 13:01:32
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MYRRZINN
Re: Mieux sélectionner ses victimes
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2851
Karma: 5295
Fallait pas faire pipi dans ses Chocapics au petit déjeuner.

Contribution le : Aujourd'hui 13:19:20
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Krobot
🤖 Une victime d'un vol à l'arraché ne se laisse pas faire
 0  #3
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1028
La vidéo est en article : Une victime d'un vol à l'arraché ne se laisse pas faire

Contribution le : Aujourd'hui 16:20:44
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alfosynchro
Re: Mieux sélectionner ses victimes
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18758
Karma: 8133
Chapeau madame Neurisse !

Contribution le : Aujourd'hui 17:35:12
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Crazy-13
Re: Mieux sélectionner ses victimes
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 85626
Karma: 9490
Ça me fait penser à une vidéo similaire, dans laquelle c'était une femme asiatique qui se faisait agresser à aussi par deux hommes dont un en moto, sauf qu'elle, elle leur avait fait des prise de catch à a Zangief :



Mais la vidéo serait une mise en scène.

Contribution le : Aujourd'hui 18:42:49
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