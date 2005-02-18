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Yazguen Poser de la moquette sans faire de vague... 7 #1

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 16092 Karma: 17158



https://www.reddit.com/comments/1s9ki1p Ou du moins, sans en laisser

Contribution le : 03/04 11:12:54

MYRRZINN Re: Poser de la moquette sans faire de vague... 0 #5

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 2883 Karma: 5337

@Kilroy1 a écrit:

Bonjour les risques de déchirures très rapidement...



Surtout si le rouleau de moquette est entièrement en foncé sans aucun motif. Citation :Surtout si le rouleau de moquette est entièrement en foncé sans aucun motif.

Contribution le : Hier 14:05:20