Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Yazguen
Poser de la moquette sans faire de vague...
 7  #1
Je poste trop
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16092
Karma: 17158
Ou du moins, sans en laisser 😎

https://www.reddit.com/comments/1s9ki1p

Contribution le : 03/04 11:12:54
Signaler

MYRRZINN
Re: Poser de la moquette sans faire de vague...
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2883
Karma: 5337
Ils allongent leur moquette en cherchant des quêtes.

Contribution le : 03/04 12:16:44
Signaler

Kilroy1
Re: Poser de la moquette sans faire de vague...
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20854
Karma: 27736
Bonjour les risques de déchirures très rapidement...

Contribution le : 03/04 12:41:03
Signaler

Loom-
Re: Poser de la moquette sans faire de vague...
 1  #4
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10859
Karma: 4640
Aïe les genous.

Contribution le : 03/04 14:26:41
Signaler

MYRRZINN
Re: Poser de la moquette sans faire de vague...
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2883
Karma: 5337
Citation :

@Kilroy1 a écrit:
Bonjour les risques de déchirures très rapidement...


Surtout si le rouleau de moquette est entièrement en foncé sans aucun motif.

Contribution le : Hier 14:05:20
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.