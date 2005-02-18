|Yazguen
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Poser de la moquette sans faire de vague...
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7 #1
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Je poste trop
Inscrit: 18/02/2005 18:32
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Ou du moins, sans en laisser
https://www.reddit.com/comments/1s9ki1p
Contribution le : 03/04 11:12:54
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|MYRRZINN
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2 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Ils allongent leur moquette en cherchant des quêtes.
Contribution le : 03/04 12:16:44
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|Kilroy1
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Bonjour les risques de déchirures très rapidement...
Contribution le : 03/04 12:41:03
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|Loom-
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1 #4
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Aïe les genous.
Contribution le : 03/04 14:26:41
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|MYRRZINN
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Citation :
Surtout si le rouleau de moquette est entièrement en foncé sans aucun motif.
Contribution le : Hier 14:05:20
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