Les pieuvres n'ont pas d'os



Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 2883 Karma: 5337

Un grand merci pour les copain(e)s de Koreus qui ont voté pour ma connerie (comme quoi j'ai des fidèles qui ont connu des expériences similaires où la fuite des capitaux est parfois involontaire). Tous ont vécu comme moi des cacas en sprays qui laissent des traces dans les slips et surtout dans les anecdotes croustillantes des repas de famille avant l'apéro racontées par un tonton qui arrive déjà bien bourré comme un poil de cul avant un conseil de défense.



Si, si, on a tous connu un tonton dans la famille qui fout la merde et qui a pour objectif de plomber l'ambiance jusqu'au dessert. Bon aux U.S. z'ont Trump et c'est vachement un plus gros problème.



Sans dec', pour les faux sceptiques (jeu de maux), n'écoutez que le son dans la vidéo.



Fermez les yeux et serrez les fesses si vous avez pris un laxatif.

Contribution le : 04/04 20:06:40

Edité par MYRRZINN sur 5/4/2026 10:14:39

