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domi13180
Les pieuvres n'ont pas d'os
 7  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1225
Karma: 2744
Les pieuvres n'ont pas d'os et peuvent changer de forme, ce qui leur permet de se glisser dans des espaces minuscules et de se cacher des prédateurs.

https://www.reddit.com/comments/1sbfdl6

Contribution le : 03/04 23:59:42
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MYRRZINN
Re: Les pieuvres n'ont pas d'os
 6  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Karma: 5337
Ah, ce bruit de diarrhée !

Contribution le : 04/04 09:08:43
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MYRRZINN
Re: Les pieuvres n'ont pas d'os
 2  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2883
Karma: 5337
Un grand merci pour les copain(e)s de Koreus qui ont voté pour ma connerie (comme quoi j'ai des fidèles qui ont connu des expériences similaires où la fuite des capitaux est parfois involontaire). Tous ont vécu comme moi des cacas en sprays qui laissent des traces dans les slips et surtout dans les anecdotes croustillantes des repas de famille avant l'apéro racontées par un tonton qui arrive déjà bien bourré comme un poil de cul avant un conseil de défense.

Si, si, on a tous connu un tonton dans la famille qui fout la merde et qui a pour objectif de plomber l'ambiance jusqu'au dessert. Bon aux U.S. z'ont Trump et c'est vachement un plus gros problème.

Sans dec', pour les faux sceptiques (jeu de maux), n'écoutez que le son dans la vidéo.

Fermez les yeux et serrez les fesses si vous avez pris un laxatif.

Contribution le : 04/04 20:06:40

Edité par MYRRZINN sur 5/4/2026 10:14:39
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blahmeuh
Re: Les pieuvres n'ont pas d'os
 1  #4
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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@MYRRZINN Président !

Contribution le : 04/04 22:30:01
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MYRRZINN
Re: Les pieuvres n'ont pas d'os
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2883
Karma: 5337
@blahmeuh Faut pas abuser quand même. Suis trop vieux pour ces conneries.

Contribution le : 04/04 22:43:19
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domi13180
Re: Les pieuvres n'ont pas d'os
 0  #6
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Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1225
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Ma femme avait subi une colostomie. Du coup, pendant 6 mois elle avait un sac de stomie sur le ventre. Parfois à table elle se mettait à rigoler en disant "Je suis en train de faire caca". Bon appétit. Mais ça ne faisait pas de bruit. Et elle ne pouvait plus péter.

Contribution le : Hier 17:54:05
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