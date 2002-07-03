|FMJ65
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Scène "un peu" suréaliste
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4 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Heuuu, je savais pas trop comment la résumer .... !
(d'après les éclairages, j'ai pas l'impression que ce soit de l'IA !)
https://www.reddit.com/comments/1sjhld8
Contribution le : Aujourd'hui 18:42:21
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|Koreus
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1 #2
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Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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C'est clairement wtf
Contribution le : Aujourd'hui 18:46:17
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|Kilroy1
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Ouf 2.0 est là!
Contribution le : Aujourd'hui 18:53:29
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