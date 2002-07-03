Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



FMJ65
Scène "un peu" suréaliste
 4  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17305
Karma: 6663
Heuuu, je savais pas trop comment la résumer .... !
(d'après les éclairages, j'ai pas l'impression que ce soit de l'IA !)


https://www.reddit.com/comments/1sjhld8

Contribution le : Aujourd'hui 18:42:21
Signaler

Koreus
Re: Scène "un peu" suréaliste
 1  #2
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76619
Karma: 38428
C'est clairement wtf

Contribution le : Aujourd'hui 18:46:17
Signaler

Kilroy1
Re: Scène "un peu" suréaliste
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20920
Karma: 27813
Ouf 2.0 est là!

Contribution le : Aujourd'hui 18:53:29
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.