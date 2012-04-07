Le téléphone arabe, en français, filtré par 6 non francophones (c'est pas clair?)
|Wiliwilliam
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Le téléphone arabe, en français, filtré par 6 non francophones (c'est pas clair?)
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1 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Le principe : une personne francophone parle en français. Le mot circule à travers une chaîne de six personnes non francophones, pour finalement parvenir à une personne qui l'est. Et il doit deviné ce qui a été dit.
How French Sounds To NON-French Speakers? l Why French Is So HARD! WHEN DID IT GO WRONG?
Contribution le : Aujourd'hui 02:28:55
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