Le téléphone arabe, en français, filtré par 6 non francophones (c'est pas clair?)



La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40243 Karma: 20691

Le principe : une personne francophone parle en français. Le mot circule à travers une chaîne de six personnes non francophones, pour finalement parvenir à une personne qui l'est. Et il doit deviné ce qui a été dit.





How French Sounds To NON-French Speakers? l Why French Is So HARD! WHEN DID IT GO WRONG?

Contribution le : Aujourd'hui 02:28:55