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Wiliwilliam
Le téléphone arabe, en français, filtré par 6 non francophones (c'est pas clair?)
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40243
Karma: 20691
Le principe : une personne francophone parle en français. Le mot circule à travers une chaîne de six personnes non francophones, pour finalement parvenir à une personne qui l'est. Et il doit deviné ce qui a été dit.


How French Sounds To NON-French Speakers? l Why French Is So HARD! WHEN DID IT GO WRONG?

Contribution le : Aujourd'hui 02:28:55
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