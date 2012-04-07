|Wiliwilliam
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Tetris, record du monde
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1 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Le premier Sprint jamais réalisé en moins de 15 secondes en utilisant le stacking 9-0 vient d'être accompli par Wwuly !
Le stacking 9-0 est une technique de jeu au Tetris qui consiste à empiler les blocs dans la colonne/le puits le plus à droite . Ce nom vient du fait qu'il y a 9 colonnes à gauche du puits et 0 à droite.
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(ça n'est pas de l'IA et ce n'est pas en accéléré)
Contribution le : Aujourd'hui 11:07:01
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