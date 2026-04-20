Faire 40 lignes à Tetris en moins de 15 secondes

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut -

Le joueur Woolie (@wwulyaltf4) a réalisé 40 lignes à Tetris en moins de 15 secondes, établissant un nouveau record du monde dans cette catégorie Sprint. Le Sprint est un mode de jeu Tetris qui consiste à effacer le plus de lignes possible le plus rapidement possible. Le sous-mode standard est le 40 lignes. Pour réaliser son exploit, il a utilisé la technique du 9-0. Le nom vient du fait qu'il y a 9 colonnes à gauche du puits et 0 colonne à droite. On empile tous tes blocs sur les 9 premières colonnes en laissant la 10ème colonne (la plus à droite) entièrement vide — c'est le "puits" — pour descendre les pièces I et faire des Tetris (4 lignes d'un coup)