

Vidéo : Nouveau record du monde à Tetris avec 40 lignes en moins de 15 secondes Posté par Wiliwilliam

Le premier Sprint jamais réalisé en moins de 15 secondes en utilisant le stacking 9-0 vient d'être accompli par Wwuly !



Le stacking 9-0 est une technique de jeu au Tetris qui consiste à empiler les blocs dans la colonne/le puits le plus à droite . Ce nom vient du fait qu'il y a 9 colonnes à gauche du puits et 0 à droite.



(ça n'est pas de l'IA et ce n'est pas en accéléré)



Vidéo (21s) : Faire 40 lignes à Tetris en moins de 15 secondes





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Si oui, comment est-ce possible ? corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1758 Karma: 5081 Re: Nouveau record du monde à Tetris avec 40 lignes en mo... Re: Nouveau record du monde à Tetris avec 40 lignes en mo... 1 @GrooveGang

Le tirage des pièces dans Tetris n'est pas complètement aléatoire.

Il y a 7 formes différentes. Elles apparaissent dans un ordre aléatoire pendant les 7 premiers coups, puis chacune réapparait pour les 7 coups suivants, etc.

Avec cette mécanique, il n'y a jamais de pénurie d'une pièce qui surviendrait par manque de chance.



Mais bon, ça n'explique pas comment il fait. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.