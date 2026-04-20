Vidéo : Nouveau record du monde à Tetris avec 40 lignes en moins de 15 secondes

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Mr-poulet-du-33
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Posté le: 20/4/2026 20:08 Mis à jour: 20/4/2026 20:08
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Je masterise !
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Re: Nouveau record du monde à Tetris avec 40 lignes en mo...
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Moi qui pensais être bon au Tetris, je suis triste.
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GrooveGang
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Posté le: 20/4/2026 20:23 Mis à jour: 20/4/2026 20:23
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Je suis accro
Inscrit le: 8/10/2014
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Re: Nouveau record du monde à Tetris avec 40 lignes en mo...
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Comment peut il prévoir tout ça aussi vite si la distribution des formes est bien aléatoire ? Oo
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corent2
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Posté le: 20/4/2026 20:34 Mis à jour: 20/4/2026 20:34
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Je suis accro
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Re: Nouveau record du monde à Tetris avec 40 lignes en mo...
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On est certain que c'est authentique ?
Si oui, comment est-ce possible ?
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corent2
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Posté le: 20/4/2026 20:41 Mis à jour: 20/4/2026 20:41
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Je suis accro
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Re: Nouveau record du monde à Tetris avec 40 lignes en mo...
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@GrooveGang
Le tirage des pièces dans Tetris n'est pas complètement aléatoire.
Il y a 7 formes différentes. Elles apparaissent dans un ordre aléatoire pendant les 7 premiers coups, puis chacune réapparait pour les 7 coups suivants, etc.
Avec cette mécanique, il n'y a jamais de pénurie d'une pièce qui surviendrait par manque de chance.
Mais bon, ça n'explique pas comment il fait.
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