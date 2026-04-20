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Vidéo : Nouveau record du monde à Tetris avec 40 lignes en moins de 15 secondes

Posté par Wiliwilliam le 20/4/2026 19:13:39

vidéo tetris record monde sprint ligne rapide
Le premier Sprint jamais réalisé en moins de 15 secondes en utilisant le stacking 9-0 vient d'être accompli par Wwuly !

Le stacking 9-0 est une technique de jeu au Tetris qui consiste à empiler les blocs dans la colonne/le puits le plus à droite . Ce nom vient du fait qu'il y a 9 colonnes à gauche du puits et 0 à droite.

(ça n'est pas de l'IA et ce n'est pas en accéléré)




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Mr-poulet-du-33
    Posté le: 20/4/2026 20:08  Mis à jour: 20/4/2026 20:08
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 26/3/2012
    Envois: 4598
    Karma: 3568
     Re: Nouveau record du monde à Tetris avec 40 lignes en mo...
     1 
    Moi qui pensais être bon au Tetris, je suis triste.
    GrooveGang
    Posté le: 20/4/2026 20:23  Mis à jour: 20/4/2026 20:23
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 8/10/2014
    Envois: 560
    Karma: 1155
     Re: Nouveau record du monde à Tetris avec 40 lignes en mo...
     1 
    Comment peut il prévoir tout ça aussi vite si la distribution des formes est bien aléatoire ? Oo
    corent2
    Posté le: 20/4/2026 20:34  Mis à jour: 20/4/2026 20:34
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 29/10/2013
    Envois: 1758
    Karma: 5081
     Re: Nouveau record du monde à Tetris avec 40 lignes en mo...
     1 
    On est certain que c'est authentique ?
    Si oui, comment est-ce possible ?
    corent2
    Posté le: 20/4/2026 20:41  Mis à jour: 20/4/2026 20:41
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 29/10/2013
    Envois: 1758
    Karma: 5081
     Re: Nouveau record du monde à Tetris avec 40 lignes en mo...
     1 
    @GrooveGang
    Le tirage des pièces dans Tetris n'est pas complètement aléatoire.
    Il y a 7 formes différentes. Elles apparaissent dans un ordre aléatoire pendant les 7 premiers coups, puis chacune réapparait pour les 7 coups suivants, etc.
    Avec cette mécanique, il n'y a jamais de pénurie d'une pièce qui surviendrait par manque de chance.

    Mais bon, ça n'explique pas comment il fait.
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