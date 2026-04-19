Un robot humanoïde bat le record humain du semi-marathon

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Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Code embed

Le semi-marathon des robots humanoïdes 2026 s'est déroulé dans le district de Yjangin à Beijing dimanche 19 avril 2026. Le vainqueur, un robot autonome baptisé Lightning créé par la société Honor, a battu le record du monde humain avec un temps de 50 minutes et 26 secondes. Le robot a quand même chuté quelques mètres avant la ligne d'arrivée. Pour mettre cela en perspective, le record du monde du semi-marathon chez les humains est de 57 minutes et 20 secondes. La course de cette année a attiré plus de 100 équipes, près de cinq fois plus que lors de la première édition l'année dernière, ce qui en fait la plus grande compétition de ce genre au monde. Des équipes internationales venues de France, d'Allemagne, du Brésil et d'autres pays ont également pris part à l'événement. Les concurrents ont couru dans deux catégories autonomes et télécommandées. Près de 40 % des robots ont terminé le parcours sans aucune intervention humaine. Au-delà de la vitesse, les organisateurs ont mis en place plusieurs prix, notamment pour le meilleur contrôle de la démarche, l'endurance et le design, afin d'évaluer les performances globales en matière d'ingénierie, d'efficacité et de design industriel.

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