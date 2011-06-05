Attentat contre un violon en plein concert



Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17327 Karma: 6717

Le concert a bien sûr été interrompu par le chef sous le choc !



Je lui prêterais même pas ma flûte.....





https://www.reddit.com/comments/1snz66z Ca s'est passé le 16 avril dans la salle Sibelius de Lahti, en Finlande. Au cours d'un concert, le chef d'orchestre , Matthew Halls, un peu trop agité, a malencontreusement heurté le violon de la soliste Elina Vähälä qui le collait d'un peu trop près ! Résultat : le violon, un chef d’œuvre de Giovanni Battista Guadagnini daté de 1780, a valdingué au sol. Heureusement, la musicienne a eu le réflexe de tendre la jambe, amortissant du pied la chute de son instrument ... dont la valeur est estimé à 3M$ !Le concert a bien sûr été interrompu par le chef sous le choc !Je lui prêterais même pas ma flûte.....

Contribution le : Aujourd'hui 08:48:35