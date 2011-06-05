|FMJ65
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Attentat contre un violon en plein concert
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1 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Ca s'est passé le 16 avril dans la salle Sibelius de Lahti, en Finlande. Au cours d'un concert, le chef d'orchestre , Matthew Halls, un peu trop agité, a malencontreusement heurté le violon de la soliste Elina Vähälä qui le collait d'un peu trop près ! Résultat : le violon, un chef d’œuvre de Giovanni Battista Guadagnini daté de 1780, a valdingué au sol. Heureusement, la musicienne a eu le réflexe de tendre la jambe, amortissant du pied la chute de son instrument ... dont la valeur est estimé à 3M$ ! Le concert a bien sûr été interrompu par le chef sous le choc !
Je lui prêterais même pas ma flûte.....
https://www.reddit.com/comments/1snz66z
Contribution le : Aujourd'hui 08:48:35
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Ça me fait penser aux kékés nouvellement au volant d'une Lambo et qui dès le démarrage partent en drift sur un lampadaire...
Je sais, c'est pas tellement comparable, mais c'est la première image qui m'est venue.
Contribution le : Aujourd'hui 09:07:58
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|Gog077
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Pour une fois qu'il se passe quelque chose d'original à ces concerts, ça vaut bien 3 millions ! (J'aime écouter de la musique classique chez moi, mais je sais pas pourquoi à un concert je m'endort systématiquement )
Contribution le : Aujourd'hui 09:27:04
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