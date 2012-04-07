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Wiliwilliam
Photo imprimante 3D || Vol du saint-esprit || Pucerons lanigères danseurs
 2  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40337
Karma: 20841
Utiliser une imprimante 3D pour recréer une photo en jouant sur la transparence et l'épaisseur du plastique.


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Un faucon crécerelle en train de faire le vol du saint-esprit, un vol stationnaire.


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Contribution le : Aujourd'hui 14:31:22
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