Photo imprimante 3D || Vol du saint-esprit || Pucerons lanigères danseurs
|Wiliwilliam
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Photo imprimante 3D || Vol du saint-esprit || Pucerons lanigères danseurs
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2 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Utiliser une imprimante 3D pour recréer une photo en jouant sur la transparence et l'épaisseur du plastique.
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Un faucon crécerelle en train de faire le vol du saint-esprit, un vol stationnaire.
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Contribution le : Aujourd'hui 14:31:22
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