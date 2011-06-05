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domi13180
Quand les voisins veulent absolument de la tranquilité
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1339
Karma: 3015

https://www.reddit.com/comments/1t1z89y

Contribution le : Aujourd'hui 21:40:54
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alfosynchro
Re: Quand les voisins veulent absolument de la tranquilité
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19177
Karma: 8260
Dîtes le avec des fleurs !

Je ne sais pas si c'est la même vidéo,  mais on a déjà eu quelque chose dans le genre il y a très longtemps.

Ah bah non, pas si longtemps :

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic226586.html

Contribution le : Aujourd'hui 21:47:18
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