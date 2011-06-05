Quand les voisins veulent absolument de la tranquilité



Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19177 Karma: 8260





Je ne sais pas si c'est la même vidéo, mais on a déjà eu quelque chose dans le genre il y a très longtemps.



Ah bah non, pas si longtemps :



https://www.koreus.com/modules/newbb/topic226586.html Dîtes le avec des fleurs !Je ne sais pas si c'est la même vidéo, mais on a déjà eu quelque chose dans le genre il y a très longtemps.Ah bah non, pas si longtemps :

Contribution le : Aujourd'hui 21:47:18