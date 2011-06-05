Quand les voisins veulent absolument de la tranquilité
|domi13180
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Quand les voisins veulent absolument de la tranquilité
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Contribution le : Aujourd'hui 21:40:54
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Dîtes le avec des fleurs !
Je ne sais pas si c'est la même vidéo, mais on a déjà eu quelque chose dans le genre il y a très longtemps.
Ah bah non, pas si longtemps :
https://www.koreus.com/modules/newbb/topic226586.html
Contribution le : Aujourd'hui 21:47:18
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