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Wiliwilliam
Dystopie, nous voilà || Piège anti-pigeon || Route submergée
 2  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40446
Karma: 20997
Des drones hurlent des instructions dan,s une ville en Chine.


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Les pigeons passaient leur temps à nicher sur son balcon alors il a conçu un système complet de détection et de dissuasion.

Comment ça fonctionne :

1. une caméra capture la vidéo en temps réel
2. un modèle d'IA identifie le pigeon en temps réel
3. un pistolet à eau monté sur des servomoteurs se tourne vers lui
4. arrose le pigeon automatiquement

le matériel :

> un orange pi 5 exécutant le modèle de détection
> un pistolet à eau électrique à piles démonté
> caméra USB
> 2 servomoteurs pour viser
> résistances et un transistor pour déclencher le pistolet à eau

la détection s'exécute sur un modèle de vision IA (yolo world v2) utilisant l'unité de traitement neuronal intégrée du rockchip 3588.

ça ne se limite pas aux pigeons. parce qu'il utilise une détection à vocabulaire ouvert, vous pouvez reprogrammer la cible sur n'importe quel objet. écureuils, chats, ratons laveurs, n'importe quoi qui parasite votre balcon.

Entièrement automatisé, fonctionne 24/7, aucune intervention manuelle nécessaire


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En raison de la montée du niveau de l'eau au Danemark, une route s'est retrouvée submergée. Un chauffeur de camion polonais, se fiant au marquage au sol visible à travers l'eau, est passé avec son véhicule sans la moindre hésitation.


Contribution le : Aujourd'hui 10:48:46
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