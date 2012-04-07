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Wiliwilliam
Photosynthèse à l'oeil nu || Un laser qui coupe des branches || Une fontaine originale
 2  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40446
Karma: 20997
On peut constater à l’œil nu la libération de bulles d'oxygène.


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Au delà du fait que ce soit dangereux, je trouve ça étonnant que le laser puisse faire une découpe aussi parfaite à cette distance. J'ai des doutes.


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Et particulièrement précise.


Contribution le : Aujourd'hui 10:49:24
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