Photosynthèse à l'oeil nu || Un laser qui coupe des branches || Une fontaine originale
|Wiliwilliam
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Photosynthèse à l'oeil nu || Un laser qui coupe des branches || Une fontaine originale
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2 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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On peut constater à l’œil nu la libération de bulles d'oxygène.
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Au delà du fait que ce soit dangereux, je trouve ça étonnant que le laser puisse faire une découpe aussi parfaite à cette distance. J'ai des doutes.
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Et particulièrement précise.
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Contribution le : Aujourd'hui 10:49:24
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