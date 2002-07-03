Collision en vol entre un parapente et un Cessna 172 (avion)
|Wiliwilliam
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Collision en vol entre un parapente et un Cessna 172 (avion)
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1 #1
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Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Un parapentiste a été heurté par un Cessna 172 près de la ville autrichienne de Zell am See.
La parapentiste a réussi à déployer son parachute de secours (le machin blanc) et à atterrir en toute sécurité peu de temps après l'incident, survenu samedi.
Selon la police, l'Autrichienne de 44 ans avait décollé de Schmittenhöhe en direction de Piesendorf. Au-dessus de la Pinzgauer Hütte, elle est entrée en collision à 13h15 avec le Cessna piloté par un homme de 28 ans.
Le pilote du Cessna, qui volait de la vallée de Glemm en direction de Zell am See, a pu poser l'avion en toute sécurité () à l'aéroport de Zell am See.
Originale comme tentative de meurtre. Des images particulièrement impressionnantes.
Mid-Air Collision Between Paraglider and Cessna 172 Near Zell am See, Austria
Contribution le : Aujourd'hui 09:53:36
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|Koreus
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1 #2
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La vidéo est déjà passée *pouf*
https://www.koreus.com/modules/news/article35167.html
Contribution le : Aujourd'hui 10:19:56
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|Wiliwilliam
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0 #3
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Arg!! J'avais pas vérifié en article!
Contribution le : Aujourd'hui 10:23:53
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