Collision en vol entre un parapente et un Cessna 172 (avion)



Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40573 Karma: 20532



La parapentiste a réussi à déployer son parachute de secours (le machin blanc) et à atterrir en toute sécurité peu de temps après l'incident, survenu samedi.

Selon la police, l'Autrichienne de 44 ans avait décollé de Schmittenhöhe en direction de Piesendorf. Au-dessus de la Pinzgauer Hütte, elle est entrée en collision à 13h15 avec le Cessna piloté par un homme de 28 ans.



Le pilote du Cessna, qui volait de la vallée de Glemm en direction de Zell am See, a pu poser l'avion en toute sécurité ( ) à l'aéroport de Zell am See.



Originale comme tentative de meurtre. Des images particulièrement impressionnantes.





Mid-Air Collision Between Paraglider and Cessna 172 Near Zell am See, Austria Un parapentiste a été heurté par un Cessna 172 près de la ville autrichienne de Zell am See.La parapentiste a réussi à déployer son parachute de secours (le machin blanc) et à atterrir en toute sécurité peu de temps après l'incident, survenu samedi.Selon la police, l'Autrichienne de 44 ans avait décollé de Schmittenhöhe en direction de Piesendorf. Au-dessus de la Pinzgauer Hütte, elle est entrée en collision à 13h15 avec le Cessna piloté par un homme de 28 ans.Le pilote du Cessna, qui volait de la vallée de Glemm en direction de Zell am See, a pu poser l'avion en toute sécurité () à l'aéroport de Zell am See.Originale comme tentative de meurtre. Des images particulièrement impressionnantes.Mid-Air Collision Between Paraglider and Cessna 172 Near Zell am See, Austria

Contribution le : Aujourd'hui 09:53:36