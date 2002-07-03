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Wiliwilliam
Collision en vol entre un parapente et un Cessna 172 (avion)
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Un parapentiste a été heurté par un Cessna 172 près de la ville autrichienne de Zell am See.
La parapentiste a réussi à déployer son parachute de secours (le machin blanc) et à atterrir en toute sécurité peu de temps après l'incident, survenu samedi.
Selon la police, l'Autrichienne de 44 ans avait décollé de Schmittenhöhe en direction de Piesendorf. Au-dessus de la Pinzgauer Hütte, elle est entrée en collision à 13h15 avec le Cessna piloté par un homme de 28 ans.

Le pilote du Cessna, qui volait de la vallée de Glemm en direction de Zell am See, a pu poser l'avion en toute sécurité (🙄) à l'aéroport de Zell am See.

Originale comme tentative de meurtre. Des images particulièrement impressionnantes.


Mid-Air Collision Between Paraglider and Cessna 172 Near Zell am See, Austria

Contribution le : Aujourd'hui 09:53:36
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Koreus
Re: Collision en vol entre un parapente et un Cessna 172 (avion)
 1  #2
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est déjà passée *pouf*
https://www.koreus.com/modules/news/article35167.html

Contribution le : Aujourd'hui 10:19:56
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Wiliwilliam
Re: Collision en vol entre un parapente et un Cessna 172 (avion)
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40573
Karma: 20532
Arg!! J'avais pas vérifié en article! 😅

Contribution le : Aujourd'hui 10:23:53
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