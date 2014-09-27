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domi13180
Un engin de démonstration acrobatique qui recrée la gravité de la lune
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1445
Karma: 3854

https://www.reddit.com/comments/1tozwgq

Mais sur la lune on peut avancer en ligne droite.

Contribution le : Hier 22:58:05
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FMJ65
Re: Un engin de démonstration acrobatique qui recrée la gravité de la lune
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17461
Karma: 7474
Je sais pas si c'était cette vidéo mais on déjà vu cet engin !

Contribution le : Hier 23:56:07
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