Un engin de démonstration acrobatique qui recrée la gravité de la lune
|domi13180
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Un engin de démonstration acrobatique qui recrée la gravité de la lune
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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https://www.reddit.com/comments/1tozwgq
Mais sur la lune on peut avancer en ligne droite.
Contribution le : Hier 22:58:05
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|FMJ65
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Je sais pas si c'était cette vidéo mais on déjà vu cet engin !
Contribution le : Hier 23:56:07
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