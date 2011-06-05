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FMJ65
Une demande en mariage originale et bien orchestrée
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17463
Karma: 7475

Contribution le : Aujourd'hui 12:10:35
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alfosynchro
Re: Une demande en mariage originale et bien orchestrée
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19432
Karma: 8311
Un baiser, un baiser !!

Contribution le : Aujourd'hui 12:14:06
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Kendaar
Re: Une demande en mariage originale et bien orchestrée
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
Post(s): 3182
Karma: 1833
Citation :

@alfosynchro a écrit:
Un baiser, un baiser !!


c'est exactement ce qu'il vient de devenir !! il vient de faire la pire erreur de sa vie, il est baisé !! 😃

Contribution le : Aujourd'hui 13:20:14
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