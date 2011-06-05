Une demande en mariage originale et bien orchestrée
|FMJ65
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Une demande en mariage originale et bien orchestrée
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1 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Karma: 7475
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Contribution le : Aujourd'hui 12:10:35
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Un baiser, un baiser !!
Contribution le : Aujourd'hui 12:14:06
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|Kendaar
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
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Citation :
c'est exactement ce qu'il vient de devenir !! il vient de faire la pire erreur de sa vie, il est baisé !!
Contribution le : Aujourd'hui 13:20:14
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