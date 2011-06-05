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FMJ65 Une demande en mariage originale et bien orchestrée 1 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17463 Karma: 7475

Contribution le : Aujourd'hui 12:10:35

Kendaar Re: Une demande en mariage originale et bien orchestrée 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 3182 Karma: 1833

@alfosynchro a écrit:

Un baiser, un baiser !!



c'est exactement ce qu'il vient de devenir !! il vient de faire la pire erreur de sa vie, il est baisé !! Citation :c'est exactement ce qu'il vient de devenir !! il vient de faire la pire erreur de sa vie, il est baisé !!

Contribution le : Aujourd'hui 13:20:14